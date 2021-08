Appello video di Paolucci a Lega e FdI: “Unità? Convincete Rosetta De Stasio a candidarsi a sindaco” (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto A meno di un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni per palazzo Mosti nel centrodestra si cerca ancora la quadra. Uscita di scena Forza Italia, che si è unita alla coalizione che sostiene il bis di Clemente Mastella, ora tocca alla Lega e a Fratelli d’Italia trovare una sintesi. Più facile a dirsi che a farsi visto che entrambi i partiti nelle ultime ore hanno di fatto lanciato una propria candidatura: Luigi Bocchino per Salvini e Federico Paolucci per la Meloni. Per superare l’impasse, allora, proprio Paolucci ha lanciato pochi minuti fa un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto A meno di un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni per palazzo Mosti nel centrodestra si cerca ancora la quadra. Uscita di scena Forza Italia, che si è unita alla coalizione che sostiene il bis di Clemente Mastella, ora tocca allae a Fratelli d’Italia trovare una sintesi. Più facile a dirsi che a farsi visto che entrambi i partiti nelle ultime ore hanno di fatto lanciato una propria candidatura: Luigi Bocchino per Salvini e Federicoper la Meloni. Per superare l’impasse, allora, proprioha lanciato pochi minuti fa un ...

