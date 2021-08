Anche i contenuti di Paramount+ saranno ospitati su Sky

Leggi su wired

(Di venerdì 6 agosto 2021) A pochi giorni dalla notizia per cui idella piattaforma streaming americana Peacockdisponibili in Italia in esclusiva per i clienti Sky, arriva un altro annuncio: nel corso del 2022la piattaforma, di proprietà del gruppo Viacom Cbs, sbarcherà nel nostro paese ospitata da Sky. Secondo quanto comunicato nelle scorse ore, dunque, il prossimo anno i clienti di Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e, appunto, Italia potranno accedere al servizio gratuitamente se già abbonati al pacchetto Cinema oppure con un costo aggiuntivo.sarà disponibile ...