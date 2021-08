Tom Morello | ascolta la cover di ‘Highway to Hell’ con Eddie Vedder e Bruce Springsteen

Advertising

Infinitejest19 : Tom Morello: 'The Atlas Underground Fire' è il nuovo album - marisa7691 : RT @Nome__Cognome: Tom Morello Bruce Springsteen Eddie Vedder Meno brutto il mondo oggi?? (No critici musicali , è solo amore) https://t.… - princefaster1 : Tom Morello il nuovo video degli AC/DC Highway To Hell con Bruce Springsteen e Eddie Vedder #eddievedder… - ritaborg9 : RT @BSPinkCadillac: Bruce Springsteen e Eddie Vedder nel nuovo singolo di Tom Morello - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Tom Morello, Bruce Springsteen ed Eddie Vedder insieme in una nuova e incredibile versione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Morello

, Bruce Springsteen ed Eddie Vedder insieme in una nuova versione di Highway to Hell per omaggiare gli AC/DC. Gli AC/DC si rianimano in una rilettura spettacolare firmata dacon ...Prendete un classico del rock e mettetelo in mano a un trio di musicisti da mettersi le mani nei capelli. Insieme.ha pubblicato sul suo canale Youtube una versione di Highway to Hell degli AC/DC suonata da lui, Eddie Vedder e Bruce Springsteen . Un trio di all star pazzesco che non poteva che ...Nell'ultimo numero di Classic Rock Italia, in edicola e sul nostro store, non mancano le recensioni di nuovi album, strumenti e libri sulla musica. Little Steven And The Disciples Of Soul, SUMMER ...Tom Morello, Bruce Springsteen ed Eddie Vedder insieme in una nuova versione di Highway to Hell per omaggiare gli AC/DC.