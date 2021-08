Telepass ed Enel X: insieme per una mobilità sempre più green (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Telepass, leader italiano della mobilità integrata, ed Enel X, business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica, hanno annunciato la partnership per una mobilità smart e sostenibile: le stazioni di Enel X per la ricarica dei veicoli elettrici, infatti, sono state integrate nell’app Telepass Pay. “L’accordo che sigliamo con Telepass è un chiaro esempio di come la mobilità elettrica sia sempre più centrale anche nelle strategie di business ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) –, leader italiano dellaintegrata, edX, business line globale del Gruppoche offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica, hanno annunciato la partnership per unasmart e sostenibile: le stazioni diX per la ricarica dei veicoli elettrici, infatti, sono state integrate nell’appPay. “L’accordo che sigliamo conè un chiaro esempio di come laelettrica siapiù centrale anche nelle strategie di business ...

