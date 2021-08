Sanremo, Amadeus fa il tris: sarà conduttore e direttore artistico anche per l’edizione 2022 (Di giovedì 5 agosto 2021) «Ma chi l’avrebbe mai detto? Io per primo mai avrei pensato di condurre tre festival di seguito». Amadeus, come si vociferava dalla fine dell’ultima edizione, fa tris a Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell’edizione 2022, la 72esima, per il terzo anno consecutivo. L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, insieme al direttore di Rai1, Stefano Coletta – spiega una nota di Viale Mazzini – hanno deciso di affidargli la direzione artistica e la conduzione della kermesse canora che si terrà da martedì 1 ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) «Ma chi l’avrebbe mai detto? Io per primo mai avrei pensato di condurre tre festival di seguito»., come si vociferava dalla fine dell’ultima edizione, fadel, la 72esima, per il terzo anno consecutivo. L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, insieme aldi Rai1, Stefano Coletta – spiega una nota di Viale Mazzini – hanno deciso di affidargli la direzione artistica e la conduzione della kermesse canora che si terrà da martedì 1 ...

