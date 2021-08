Per Fabio Fulco è il primo compleanno da papà ed è bellissimo il party in casa (Di giovedì 5 agosto 2021) Un compleanno due volte speciale per Fabio Fulco. 50 anni per l’attore ma soprattutto è il primo compleanno da papà. Sono gli auguri di sua figlia Agnes i più emozionanti. La piccola indossa un body con gli auguri al suo papà che si scioglie, che le regala il suo cuore dicendole che può farne ciò che vuole e di lasciarne solo un pezzettino per la mamma. Veronica Papa lo abbraccia felice, Fabio Fulco ha scelto di festeggiare con un party casalingo, con le persone più care. Niente riflettori, nessun locale o ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 agosto 2021) Undue volte speciale per. 50 anni per l’attore ma soprattutto è ilda. Sono gli auguri di sua figlia Agnes i più emozionanti. La piccola indossa un body con gli auguri al suoche si scioglie, che le regala il suo cuore dicendole che può farne ciò che vuole e di lasciarne solo un pezzettino per la mamma. Veronica Papa lo abbraccia felice,ha scelto di festeggiare con unlingo, con le persone più care. Niente riflettori, nessun locale o ...

