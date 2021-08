Net Insurance | utile netto semestre in crescita a 7 | 2 milioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Netchiude il primocon undi 7,2di euro, in largarispetto ai 2,6di euro al 30 giugno 2020. Nel primo, i premi lordi contabilizzati ammontano a 79,1di euro, in aumento del 45% rispetto al medesimo datodell’esercizio precedente. In particolare, nel comparto dei rami Danni, i premi sono risultati pari a 43,1di euro (+34,5%); mentre nel Vita si sono attestati a 36di euro (+59,9%). Gli oneri netti ...