Michael Ballack: morto tragicamente il figlio Emilio, aveva 18 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Emilio, figlio dell’ex centrocampista del Chelsea Michael Ballack, è morto in un incidente in quad in Portogallo. Un dramma ha sconvolto in queste ore il mondo del calcio internazionale: Emilio, figlio 18enne dell’ex centrocampista del Chelsea Michael Ballack, è morto in un incidente in quad in Portogallo. Si dice che il 18enne sia morto in un incidente intorno alle 2 di questa mattina. I media portoghesi riportano la tragedia avvenuta a Troia, a sud di Lisbona, vicino a una casa ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021)dell’ex centrocampista del Chelsea, èin un incidente in quad in Portogallo. Un dramma ha sconvolto in queste ore il mondo del calcio internazionale:18enne dell’ex centrocampista del Chelsea, èin un incidente in quad in Portogallo. Si dice che il 18enne siain un incidente intorno alle 2 di questa mattina. I media portoghesi riportano la tragedia avvenuta a Troia, a sud di Lisbona, vicino a una casa ...

