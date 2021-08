M5s, via al plebiscito su Conte (Di giovedì 5 agosto 2021) Niente quorum, nessuna scelta alternativa: l'incoronazione a leader dei 5 stelle di Giuseppe Conte appare scontata. Oggi e domani il plebiscito sull'ex premier con una domanda a cui gli attivisti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) Niente quorum, nessuna scelta alternativa: l'incoronazione a leader dei 5 stelle di Giuseppeappare scontata. Oggi e domani ilsull'ex premier con una domanda a cui gli attivisti ...

Advertising

petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - petergomezblog : Riforma giustizia, trovata l’intesa in Cdm: inclusi nel regime speciale tutti i reati di mafia come richiesto dal M… - pantanac : RT @PaoloSpallino: Allora brutti bastardi del m5s, a quando la risposta sulla disdetta da me inoltrata via mail 2 mesi fa' dal merdaio pidi… - Fabianaconlaq : RT @MarsellaLuca: A Roma, dove Pd e M5S chiedono lo sgombero di #CasaPound ogni due ore, viene assegnato senza bando e regalato ai centri s… - Isabel57542420 : RT @MarsellaLuca: A Roma, dove Pd e M5S chiedono lo sgombero di #CasaPound ogni due ore, viene assegnato senza bando e regalato ai centri s… -