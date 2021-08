Lino Guanciale, ultimo giorno sul set nei panni di Pietro (Di giovedì 5 agosto 2021) Finite le riprese di “Noi” con protagonisti della storia Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino) Con un post sul suo profilo Instagram, Lino Guanciale annuncia l’ultimo giorno sul set della fiction “Noi” dove interpreta Pietro. Si tratta della versione italiana di This is us, è una produzione Cattleya in collaborazione con Rai Fiction. La serie è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia con Flaminia Gressi e Michela Straniero, e ha come protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Con una foto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Finite le riprese di “Noi” con protagonisti della storiae Rebecca (e Aurora Ruffino) Con un post sul suo profilo Instagram,annuncia l’sul set della fiction “Noi” dove interpreta. Si tratta della versione italiana di This is us, è una produzione Cattleya in collaborazione con Rai Fiction. La serie è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia con Flaminia Gressi e Michela Straniero, e ha come protagonistie Aurora Ruffino. Con una foto ...

