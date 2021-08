Incidente in serie verso il bivio di Udine sud tra 4 auto ed uno scooter (Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Si stende l'asfalto drenante in autostrada, lunghe… Tremendo schianto appena fuori Mortegliano, un morto… Il voto al Senato per i ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 5 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Si stende l'asfalto drenante instrada, lunghe… Tremendo schianto appena fuori Mortegliano, un morto… Il voto al Senato per i ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Yellowjackets: Christina Ricci e Juliette Lewis sopravvivono a un incidente aereo nel teaser della serie… - CasilinaNews : #DonBosco, scappa dai controlli e sbatte contro una macchina. Serie di controlli a #SanBasilio, #PortaPortese e… - toscani65652 : «Batman Begins» in tv. Il calvario di Christian Bale in palestra e l'incidente con la Batmobile. I 12 segreti del f… - compgirodivite : «Batman Begins» in tv. Il calvario di Christian Bale in palestra e l'incidente con la Batmobile. I 12 segreti del f… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Batman Begins» in tv. Il calvario di Christian Bale in palestra e l'incidente con la b... -