“I wanna be your slave” | i Måneskin con Iggy Pop

I Måneskin e l'icona del punk Iggy Pop collaborano in una nuova versione di "I wanna be your slave". "I wanna be your slave": quando esce? I Måneskin sono ad oggi tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify. Il traguardo raggiunto supera i 51 milioni di ascoltatori mensili, ai quali si aggiungono gli oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali delle altre piattaforme digitali. E giusto per non farsi mancare nulla, i quattro romani annunciano oggi una straordinaria collaborazione. Iggy Pop, leggenda del punk, ...

