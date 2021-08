Green pass obbligatorio per docenti e Ata, Pregliasco: “Giusto misura, sono come i medici” (Di giovedì 5 agosto 2021) "Giusto l'obbligo di Green pass per il personale scolastico, perché" questi operatori "hanno due elementi che li fanno somigliare ai medici". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) "l'obbligo diper il personale scolastico, perché" questi operatori "hanno due elementi che li fanno somigliare ai". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell'Università Statale di Milano. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - ladydd69 : RT @rubino7004: @Pomp_c Per ora è una proposta. Ma ormai conosciamo il metodo - lucalib96 : RT @ilpresidenthe: 3. Non riesco nel punto 3? Cerco di entrare insieme ad un chad enorme senza green pass e vediamo che succede 4. Non funz… -