Finisce l'era del Dottore (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi si ritirerà al termine della stagione e a 42 anni suonati: "È un momento triste, è difficile dire che non correrò con una motocicletta. Ora la mia vita cambierà da un certo punto di vista" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi si ritirerà al termine della stagione e a 42 anni suonati: "È un momento triste, è difficile dire che non correrò con una motocicletta. Ora la mia vita cambierà da un certo punto di vista"

Prima o poi doveva accadere ma non si è mai abituati a parole del genere, soprattutto se pronunciate da un fuoriclasse come Valentino Rossi: "Come ho detto nel corso della stagione, prendo la ...

Finita l'era del Dottore: Rossi lascia

