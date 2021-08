Enasarco | Commissione elettorale proclama risultati definitivi composizione Cda

(Di giovedì 5 agosto 2021) E’ stato pubblicato sul sito della Fondazioneil testo dell’Avviso n. 7 del 5 agosto 2021 per lazione deidel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti: “Laapprova a maggioranza il seguente risultatorelativamente ai n. 3 seggi vacanti per la componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti: Emanuele Orsini (lista Progetto), Carlo Alberto Panigo (lista Uniti per), Giuseppe Capanna ...

Dopo mesi di trincea, come più volte raccontato , inè stata applicata l'ordinanza d'urgenza del tribunale. Con un avviso del 6 luglio relativo ... laElettorale ha proceduto alla ......la nostra intenzione a ricorrere in ogni sede avverso la sconcertante decisione dellaelettorale e per chiederne conto a chi ha voluto assumersene la responsabilità'. Fondazione, ...