Dire «non ho con me il green pass» non vi consentirà di aggirare l’obbligo (Di giovedì 5 agosto 2021) Non sarà green pass, ma sarà un gran spass vedere la reazione del ristoratore o del responsabile della vostra palestra quando cercherete di utilizzare una di queste dieci scuse contro il green pass che si sono diffuse rapidamente su WhatsApp e che – secondo il fantomatico autore del messaggio – dovrebbero permettervi di superare l’ostacolo dell’esibizione del QRcode dal 6 agosto per accedere ad alcuni servizi. Facciamo un ripassino: da domani il certificato verde (che si può ottenere sia con la vaccinazione, sia con la guarigione dal Covid-19, sia con un tampone negativo nelle 48 ore ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 agosto 2021) Non sarà, ma sarà un gran svedere la reazione del ristoratore o del responsabile della vostra palestra quando cercherete di utilizzare una di queste dieci scuse contro ilche si sono diffuse rapidamente su WhatsApp e che – secondo il fantomatico autore del messaggio – dovrebbero permettervi di superare l’ostacolo dell’esibizione del QRcode dal 6 agosto per accedere ad alcuni servizi. Facciamo un riino: da domani il certificato verde (che si può ottenere sia con la vaccinazione, sia con la guarigione dal Covid-19, sia con un tampone negativo nelle 48 ore ...

stanzaselvaggia : Quello che non siamo riusciti a fare in Italia: uno spot che in tema di vaccini evochi il concetto di vita, allegri… - raffaellapaita : Rimandare il #DdlZan a settembre vuol dire buttare la palla in tribuna. Come mai adesso non c’è più fretta di porta… - Ruffino_Lorenzo : Il livello di propaganda su questa cosa è notevole. A partire dai dati giornalieri non si può dire che è servito a… - lpisanu1908 : @matteosalvinimi Almeno per tutto agosto...mi fermo qui, non vi è altro da dire. - dar_casartelli : RT @ArditoAspetto: Chiamasi estorsione. Da 5 a 10 anni. I giuslavoristi (Ichino non conta) vogliono dire una volta per tutte che non esist… -

Ultime Notizie dalla rete : Dire non Tremonti: "Ho passato io alla stampa la lettera della Bce sul golpe Draghi - Trichet" La Banca centrale scrive a un governo nazionale imponendo imponenti riforme ma strictly confidential ? Formule di questo tipo, magari non in inglese, fanno parte del gergo della malavita. Devo dire ...

Incendi, Pennisi: sensibilizzare i cattolici sull'ambiente ... di questa Casa comune che il Signore ci ha dato, per curarla, non per violentarla. Secondo lei tra ...la consapevolezza che i crimini contro la Casa comune sono dei veri e propri peccati? Bisogna dire ...

Laila, lo strazio del compagno: "Non so come dire a nostra figlia che la mamma è morta" La Repubblica Il Mommy Brain è reale e momentaneo. I consigli per affrontarlo Dimenticare le cose, sentire i pensieri annebbiati e avere la sensazione di perdita di memoria sono le conseguenze del Mommy Brain.

