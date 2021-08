Caserta, due chili di hashish in casa: in manette un pusher (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDue chili di hashish sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Caserta, nell’abitazione di un 35enne, che è stato arrestato e condotto in carcere. L’operazione è stata realizzata dai poliziotti della sezione “Narcotici” della Squadra Mobile di Caserta, che hanno sottoposto ad attenta osservazione il pusher e la sua abitazione, dove si sospettava potesse essere nascosta la provvista di droga da cui il 35enne attingeva per vendere le singole dosi. Gli agenti sono quindi entrati in azione, perquisendo la casa e scoprendo dodici panetti sistemati in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDuedisono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a, nell’abitazione di un 35enne, che è stato arrestato e condotto in carcere. L’operazione è stata realizzata dai poliziotti della sezione “Narcotici” della Squadra Mobile di, che hanno sottoposto ad attenta osservazione ile la sua abitazione, dove si sospettava potesse essere nascosta la provvista di droga da cui il 35enne attingeva per vendere le singole dosi. Gli agenti sono quindi entrati in azione, perquisendo lae scoprendo dodici panetti sistemati in ...

