Wisla Cracovia - Napoli: la probabile formazione degli azzurri di Spalletti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quest'oggi, il Napoli di Luciano Spalletti, affronterà il Wisla Cracovia, in Polonia, alle ore 18:00. Considerando il quasi imminente inizio di stagione di Serie A, il tecnico di Certaldo ha lasciato a casa alcuni pezzi pregiati della rosa. Si prova quindi a delineare quella che sarà la formazione che scenderà in campo: con molta probabilità Spalletti schiererà un 4-3-3 dove a difendere i pali ci sarà David Ospina con una linea difensiva davanti a sé composta da Malcuit, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Nei 3 di centrocampo agiranno come incursori Elmas e Zielinski con Lobotka in ...

