Tom Hanks nel cast del prossimo film di Wes Anderson (Di mercoledì 4 agosto 2021) . THR riferisce che Tom Hanks ha firmato per apparire nel prossimo film di Wes Anderson, ancora senza titolo, afferma che il vincitore dell’Oscar apparirà in un piccolo ruolo che “potrebbe essere simile alla natura”. Hanks e Anderson hanno già lavorato insieme? Tom Hanks nel cast del nuovo film di Anderson e segnerà la prima collaborazione tra i due, anche se il regista ha già scelto molti dei suoi personaggi abituali come Bill Murray, Tilda Swinton e Adrien Brody. I dettagli vengono tenuti strettamente nascosti, ma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) . THR riferisce che Tomha firmato per apparire neldi Wes, ancora senza titolo, afferma che il vincitore dell’Oscar apparirà in un piccolo ruolo che “potrebbe essere simile alla natura”.hanno già lavorato insieme? Tomneldel nuovodie segnerà la prima collaborazione tra i due, anche se il regista ha già scelto molti dei suoi personaggi abituali come Bill Murray, Tilda Swinton e Adrien Brody. I dettagli vengono tenuti strettamente nascosti, ma ...

Advertising

saponetta15 : secondo voi qual è il senso del pubblicare una notizia così? 'Military Executes Tom Hanks' - VincenzoSarrac6 : @BarbascuraX Ho trovato il sito. C'è anche un articolo del 27 luglio che afferma che Tom Hanks è stato giustiziato… - faceman6644 : @sivabendaiciao Solo se fosse Tom Hanks e cmq aspetterei che finisse...con enorme sofferenza! - hbk_89 : RT @Paladino70: A meno che non voglia fare la fine di Tom Hanks in 'The Terminal', visto che i voli da SanPaolo sono atterrati da ore, in… - NonSoloJuve : RT @Paladino70: A meno che non voglia fare la fine di Tom Hanks in 'The Terminal', visto che i voli da SanPaolo sono atterrati da ore, in… -