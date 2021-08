Tokyo 2020, nuoto di fondo 10 km maschile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming con Paltrinieri e Sanzullo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci siamo, è finita l’attesa per la 10 km maschile di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà rappresentata da Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo e chissà che non possa esserci spazio per una medaglia, anche se non sarà affatto facile. Nelle acque libere nipponiche si parte alle ore 23.30 di mercoledì 4 agosto e la competizione durerà poi fino alle prime ore della nuova giornata, giovedì 5 agosto in piena notte. diretta streaming integrale sulle piattaforme di Discovery ed Eurosport, la Rai trasmetterà in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci siamo, è finita l’attesa per la 10 kmdidialle Olimpiadi di. L’Italia sarà rappresentata da Gregorioe Marioe chissà che non possa esserci spazio per una medaglia, anche se non sarà affatto facile. Nelle acque libere nipponiche si parte alle ore 23.30 di mercoledì 4 agosto e la competizione durerà poi fino alle prime ore della nuova giornata, giovedì 5 agosto in piena notte.integrale sulle piattaforme di Discovery ed Eurosport, la Rai trasmetterà in ...

