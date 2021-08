The Witcher: in Polonia 7 alberi storici sono stati chiamati come Geralt, Yennefer e gli altri – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 4 agosto 2021) La popolarità della serie di The Witcher non accenna a scemare, anzi: in Polonia 7 alberi storici sono stati chiamati come Geralt, Yennefer e gli altri personaggi.. Per la Polonia la serie di The Witcher ha sempre più un posto d’onore tra le opere più influenti del paese. La serie di libri di Andrzej Sapkowski, anche grazie ai videogiochi di CD Projekt RED, ha fatto conoscere la nazione europea a tutto il mondo. Per onorare questo risultato, oltre che per provare a ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 agosto 2021) La popolarità della serie di Thenon accenna a scemare, anzi: ine glipersonaggi.. Per lala serie di Theha sempre più un posto d’onore tra le opere più influenti del paese. La serie di libri di Andrzej Sapkowski, anche grazie ai videogiochi di CD Projekt RED, ha fatto conoscere la nazione europea a tutto il mondo. Per onorare questo risultato, oltre che per provare a ...

