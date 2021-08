Startup Pascol verso 3° aumento capitale | food-tech per carne di qualità da piccoli allevatori

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Fondata a luglio 2019 ad Albosaggia (So) dai giovanissimi Federico Romeri e Niccolò Lenoci,è la prima start-upspecializzata nella selezione, distribuzione e promozione dellaitaliana e dei suoi preparati di altaproveniente daitaliani. Un percorso self-made che dai founder ha portato a un team di 12 persone – età media 27 anni – con una preparazione multidisciplinare in zootecnia, ingegneria gestionale ed economia, in grado di creare una filiera di più di 30selezionati e rifornire migliaia ...

Fondata a luglio 2019 ad Albosaggia (So) dai giovanissimi Federico Romeri e Niccolò Lenoci, Pascol è la prima start-up food-tech specializzata nella selezione, distribuzione e promozione della carne italiana e dei suoi preparati di alta qualità proveniente da piccoli allevatori italiani. Un anno dopo Pascol registra 500.000 euro di fatturato e oggi è al primo round di aumento del capitale per validare il modello.