Spread Btp Bund: avvio stabile a 104,6 punti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni stabile in avvio di giornata: il differenziale segna 104,6 punti base, praticamente lo stesso valore della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021)tra Btp etedeschi a 10 anniindi giornata: il differenziale segna 104,6base, praticamente lo stesso valore della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del ...

