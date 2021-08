Sconcerti sul dopo-Lukaku: “Può arrivare uno tra Zapata e Vlahovic” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ai microfoni di TMW, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti del possibile sostituto di Lukaku. Le parole di Mario Sconcerti “Per l’Inter sostituire Lukaku potrebbe essere una soluzione in caso di partenza. I favoriti sono Zapata e Vlahovic, anche perché sono quelli più semplici da acquistare”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a Torino: la volontà del giocatore sarà ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ai microfoni di TMW, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti del possibile sostituto di. Le parole di Mario“Per l’Inter sostituirepotrebbe essere una soluzione in caso di partenza. I favoriti sono, anche perché sono quelli più semplici da acquistare”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a Torino: la volontà del giocatore sarà ...

