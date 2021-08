Perché non è più rinviabile la riforma del Csm (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Consiglio superiore della magistratura è un organo che pretende di farsi le leggi, di nominare i suoi vertici e pure di valutarli in caso di errori o manchevolezze. C'era una volta il Porto delle nebbie, un buco nero che a Roma inghiottiva i processi più scottanti della Repubblica. Erano gli anni Settanta e il sistema per far sparire inchieste che potevano mettere in imbarazzo il Potere (sì, proprio quello con la P maiuscola) era costituito dall'«avocazione». I giudici della capitale avocavano a sé le indagini, sottraendole ad altri uffici giudiziari. Così si insabbiarono scandali che riguardavano la Rai, l'Anas, le infiltrazioni mafiose nelle Regioni, le intercettazioni abusive, i ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Consiglio superiore della magistratura è un organo che pretende di farsi le leggi, di nominare i suoi vertici e pure di valutarli in caso di errori o manchevolezze. C'era una volta il Porto delle nebbie, un buco nero che a Roma inghiottiva i processi più scottanti della Repubblica. Erano gli anni Settanta e il sistema per far sparire inchieste che potevano mettere in imbarazzo il Potere (sì, proprio quello con la P maiuscola) era costituito dall'«avocazione». I giudici della capitale avocavano a sé le indagini, sottraendole ad altri uffici giudiziari. Così si insabbiarono scandali che riguardavano la Rai, l'Anas, le infiltrazioni mafiose nelle Regioni, le intercettazioni abusive, i ...

