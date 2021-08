Ospedali in difficoltà: FdI chiede spiegazioni a De Luca sul caso-Sarno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – Si allarga il fronte di protesta politica sulle criticità Ospedaliere della provincia di Salerno. Nelle scorse ore la senatrice Luisa Angrisani de ‘L’Alternativa c’è’ aveva inviato al Prefetto di Salerno una lettera per descrivere “la grave carenza di personale medico presso il Presidio Ospedaliero ‘Martiri del Villa Malta’ di Sarno”. Quasi in contemporanea il sindaco del Comune di Battipaglia, Cecilia Francese, aveva segnalato il rischio di chiusura del reparto di ginecologia per una similare carenza di personale. Oggi il vice Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Marco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Si allarga il fronte di protesta politica sulle criticitàere della provincia di Salerno. Nelle scorse ore la senatrice Luisa Angrisani de ‘L’Alternativa c’è’ aveva inviato al Prefetto di Salerno una lettera per descrivere “la grave carenza di personale medico presso il Presidioero ‘Martiri del Villa Malta’ di”. Quasi in contemporanea il sindaco del Comune di Battipaglia, Cecilia Francese, aveva segnalato il rischio di chiusura del reparto di ginecologia per una similare carenza di personale. Oggi il vice Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Marco ...

