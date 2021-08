Martinez Quarta | «Fiorentina | voglio giocare Italiano allenatore preparato»

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lucas, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: le sue dichiarazioni Lucas, difensore della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Le sue dichiarazioni. NICO GONZALEZ – «Devo dire che sono contento che Nico Gonzalez sia qui. È un argentino in più e spero che con lui vada tutto bene. Gli ho detto che troverà una bella città, probabilmente con un ambiente molto simile a quello che c’è in Argentina, soprattutto dal punto di vista dei tifosi, che sono davvero molto calorosi. Avere i tifosi allo stadio ...

infoitsport : Fiorentina, Martinez Quarta: "Stiamo lavorando sui concetti di Italiano"

Commenta per primo Lucas, rientrato a Firenze da una settimana dopo le vacanze post Copa America, ha terminato il periodo di 'bolla' e si è concesso ai canali ufficiali viola per un'intervista che qui vi ..."Voglia di scendere in campo davanti ai tifosi e di giocare per Firenze". Il difensore argentino Lucas, alla seconda stagione in viola, parla del suo momento e del nuovo arrivatp, l'attaccante suo connazionale Nico Gonzalez. Video Acf FiorentinaLucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: le sue dichiarazioni Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali ...L'argentino: "Sono contento che Gonzalez sia qui. Gli ho detto, prima di firmare, che qui si sarebeb trovato bene" ...