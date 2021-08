LIVE – Tokyo 2020, preliminari tuffi 10 metri piattaforma: aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 4 agosto 2021) La DIRETTA scritta dei preliminari dei 10 metri piattaforma femminile di tuffi, valevoli per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Alle semifinali accedono i 18 atleti che hanno ottenuto il miglior punteggio nei preliminari e di questi solo i 12 meglio piazzati andranno in finale: per i nostri colori ci sono in gara Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria. La gara è in programma alle ore 8:00 italiane di mercoledì 4 agosto e sarà seguita da Sportface.it con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto. Segui il LIVE su ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lascritta deidei 10femminile di, valevoli per i Giochi Olimpici di. Alle semifinali accedono i 18 atleti che hanno ottenuto il miglior punteggio neie di questi solo i 12 meglio piazzati andranno in finale: per i nostri colori ci sono in gara Noemi Batki e Sarah Jodoin Di Maria. La gara è in programma alle ore 8:00 italiane di mercoledì 4 agosto e sarà seguita da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto. Segui ilsu ...

Advertising

glooit : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: l’Italia si gioca l’oro nell’inseguimento a squadre a… - zazoomblog : LIVE – Qualificazioni arrampicata sportiva femminile con Laura Rogora Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Qualificazioni… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia il cammino di Burgo-Beccaro e Manfredi Rizza - #Canoa… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Delusione Bruni, il fondo non porta nulla. Le speranze di Egonu e ciclismo - Gare live da Tokyo - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Burgo-Beccaro e Genzo ai quarti! Manfredi Rizza vola in semifinale… -