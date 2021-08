Libano | esplosione un anno dopo | folla a piazza dei Martiri

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Per partecipare alle celebrazioni del primo anniversario della devastantedel porto di Beirut nel quale sono morte più di 200 persone, centinaia di persone staffluendo dalle prime ore ...

Michele Raviart " Città del Vaticano Beirut. Ore 18.08 del 4 agosto 2021. La primaè come una bomba, un rumore a cui purtroppo la capitale libanese è abituata, dopo due guerre civili. Poco dopo arriva la seconda, ancora più forte. A detonare sono 2.750 tonnellate di ...Per partecipare alle celebrazioni del primo anniversario della devastantedel porto di Beirut nel quale sono morte più di 200 persone, centinaia di persone stanno affluendo dalle prime ore del giorno nella centrale piazza dei Martiri. Le autorità si attendono una ...A un anno dalle devastanti esplosioni a Beirut, un’indagine dell’UNICEF mostra che i bisogni dei bambini e delle famiglie colpiti sono ancora gravi, amplificati da un’economia al collasso, dall’instab ...Il Messico è l’esempio più drammatico: ampie zone di Paese sono gestite dal sodalizio perverso formato da trafficanti e complici istituzionali. Come il Veracruz,... Appello del Papa, a un anno dall'es ...