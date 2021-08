Laforgia | ' Salvini si oppone al green pass in modo strumentale'

Advertising

... da una parte c'è chi sostiene la campagna vaccinale e dall'altra ci sono no - vax tutelati dall'asse- Meloni. Il senatore di Liberi e Uguali, Francesco, è stato abbastanza chiaro a ...Francesco, Senatore di Liberi e Uguali, in una nota ha parlato dell'importanza fondmentale del Green pass lanciando una stoccata a, che nelle ultime settimane non ha fatto altro che ...La variante Delta sta facendo salire i contagi e di conseguenza anche il tasso d'ospedalizzazione. La mancanza di coerenza della destra e la propaganda netta contro il green pass hanno creato una scis ...Il senatore di Liberi e Uguali: "Ora dovremo impegnarci per garantire la riapertura della scuola in presenza e impedire che diventi uno strumento di discriminazione sui luoghi di lavoro." ...