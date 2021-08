Inter | Eriksen ad Appiano riabbraccia i compagni

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Christianha finalmenteto i suoiche non vedeva dalla festa scudetto del 23 maggio scorso. Il centrocampista danese, a Milano da ieri, in mattinata ha raggiunto...

Christianha incontrato i compagni nerazzurri ad Appiano Gentile: ecco le condizioni di salute del centrocampista Questa mattina Christiansi è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime ...seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow - up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico dell'Condividi questo articolo:Milano, 4 ago. – (Adnkronos) – Giornata di saluti per Christian Eriksen che, dopo essere arrivato a Milano nella giornata di ieri, questa mattina si è recato al Suning Traini ...(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Christian Eriksen oggi ad Appiano Gentile dove ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente. Il giocatore - informa una nota dell'Inter - sta bene ed ...