Incendi anche in Grecia. Le fiamme assediano Atene: migliaia di abitanti e turisti in fuga (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – Roghi devastanti nei Paesi del Mediterraneo. Non solo in Italia, anche in Grecia e in Turchia le fiamme stanno causando danni pesantissimi. Soprattutto in terra ellenica la situazione è decisamente preoccupante, con gli Incendi che assediano Atene. A circa trenta chilometri a nord della capitale diversi villaggi sono in preda ai roghi, con più di mille persone che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Decine le case e le auto distrutte. Sembra che gli Incendi si siano sviluppati sul monte Parnitha e oltre 500 vigili del fuoco sono in azione per sedare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – Roghi devastanti nei Paesi del Mediterraneo. Non solo in Italia,ine in Turchia lestanno causando danni pesantissimi. Soprattutto in terra ellenica la situazione è decisamente preoccupante, con gliche. A circa trenta chilometri a nord della capitale diversi villaggi sono in preda ai roghi, con più di mille persone che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. Decine le case e le auto distrutte. Sembra che glisi siano sviluppati sul monte Parnitha e oltre 500 vigili del fuoco sono in azione per sedare ...

