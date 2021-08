IL MATTINO – Questione multe: quel gesto di cortesia che il Napoli fa ‘pesare’ ad Insigne (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Questione multe post ammutinamento in casa Napoli è ancora aperta. Il club azzurro è pronto a portare avanti la sua battaglia legale, procedendo nei confronti di Allan e Hysaj, due calciatori che non sono più in maglia azzurra. Oramai il problema multe viene portato avanti dal 2019, cosa che ha sicuramente ha un peso specifico all’interno dell’armonia del gruppo azzurro. Secondo quanto scrive Il MATTINO questo è uno dei fattori che il club fa ‘pesare’ anche nei confronti di Lorenzo Insigne: E c’è un dettaglio non di poco conto: la settimana scorsa il club azzurro ha ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lapost ammutinamento in casaè ancora aperta. Il club azzurro è pronto a portare avanti la sua battaglia legale, procedendo nei confronti di Allan e Hysaj, due calciatori che non sono più in maglia azzurra. Oramai il problemaviene portato avanti dal 2019, cosa che ha sicuramente ha un peso specifico all’interno dell’armonia del gruppo azzurro. Secondo quanto scrive Ilquesto è uno dei fattori che il club faanche nei confronti di Lorenzo: E c’è un dettaglio non di poco conto: la settimana scorsa il club azzurro ha ...

