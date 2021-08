Il dramma di Walter Zenga | “Mi hanno fatto quattro dosi”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Per ottenere il Green pass europeo con la vaccinazione è necessario aver ricevuto uno dei preparati approvati dall'Ema. Un problema per i tanti italiani vaccinati all'estero, che, residente a Dubai, ha risolto sottoponena un altro ciclo di vaccinazioni.fa spesso la spola con l'Italia per interessi lavorativi ma anche, nell'ultimo periodo, per vedere i suoi due figli maggiori, uno dei quali è stato protagonista dell'ultima edizione del Grande fratello vip.si è vaccinato a Dubai e ha scelto di ricevere la doppia dose di vaccino ...

Un problema per i tanti italiani vaccinati all'estero, che Walter Zenga, residente a Dubai, ha risolto sottoponendosi a un altro ciclo di vaccinazioni. L'Uomo Ragno ha così deciso di fare un ulteriore ...