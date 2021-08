I 5 milioni di riscatto chiesti dopo l’attacco hacker alla Regione Lazio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dovrebbe ammontare a 5 milioni di euro la richiesta di riscatto dei dati trafugati dagli hacker nell’attacco alla Regione Lazio. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, segnalando che quando il sistema di via della Pisana è andato in tilt è apparso un avviso con un link che conteneva le istruzioni per ottenere lo sblocco. Il messaggio non è stato aperto, ma secondo gli investigatori contiene la cifra richiesta e le modalità di versamento. Gli analisti, scrive il quotidiano, sono convinti che il riscatto possa ammontare — come accaduto in casi di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dovrebbe ammontare a 5di euro la richiesta didei dati trafugati daglinel. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, segnalando che quando il sistema di via della Pisana è andato in tilt è apparso un avviso con un link che conteneva le istruzioni per ottenere lo sblocco. Il messaggio non è stato aperto, ma secondo gli investigatori contiene la cifra richiesta e le modalità di versamento. Gli analisti, scrive il quotidiano, sono convinti che ilpossa ammontare — come accaduto in casi di ...

