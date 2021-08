Ganna Express | record mondiale e l’Italia a due ruote spicca il volo

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ai 3mila metri non sembrava più fattibile. Sì,schierava come quarta punta il grande Filippo, l’uomo che aveva trascinato il treno azzurro aldel mondo in semifinale. Si pensava che con lui da finisseur si potesse prendere fino a mezzo secondo alla fortissima Danimarca, non di più. Così, a parte la prima frazione in cuiha retto bene ed è stata addirittura avanti nello spettacolare raffronto «a specchio» che ferma l’intertempo cronometrico a ogni giro di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.