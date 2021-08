Carolina Marconi è disperata | una scomparsa che la riempie d’angoscia

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Brutta notizia per l’ex gieffina venezuelana, già affaticata dalle recenti vicende di salute che la riguardano. Ora deve affrontare anche questo. E’ decisamente un anno da dimenticare, il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

andreastoolbox : Carolina Marconi ha perso il suo cane: Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo… - andreastoolbox : Carolina Marconi ha perso il suo cane: Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo - glooit : Carolina Marconi ha perso il suo cane: “Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo” leggi su Gloo… - PsicopaticoF : Carolina Marconi ? - PsicopaticoF : Carolina Marconi ? -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

è disperata, è sc omparsa la sua amatissima cagnolina Zora. Si tratta di una Chihuahua di 11 anni, che ha bisogno di cure. La distrazione di un operaio le ha permesso di uscire dal ......la bolzanina Giulia Sartori opposta alla padovanaGasparini; alle 18.00 Valentina Trevisan del Tc Padova contro Melissa Maria Valerio. Dal 24/7 al 7/8 al Tc Venezia di LungomareOpen ...Sono ore di angoscia per Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha perso la sua cagnolina Zora, un chihuahua a pelo lungo ...Sono ore terribili per Carolina Marconi, da ieri sulle tracce di Zora, la sua cagnolina, che si è allontanata da casa e non è più tornata. L'ex gieffina - che sta lottando contro il cancro - chiede ai ...