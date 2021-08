Canoa velocità | Olimpiadi Tokyo | Manfredi Rizza e Burgo Beccaro in semifinale | out Francesca Genzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Sorriso a denti stretti per l’Italia dellaalledi: nella terza giornata di gare, dedicata a batterie e quarti di K1 200 metri maschile, C1 200 metri femminile, K1 500 metri femminile e K2 1000 metri maschile, due equipaggi azzurri su tre passano alle semifinali di domani. Desta un’ottima impressione il K1 200 maschile (all’ultima apparizione olimpica) di, che stacca in batteria il pass per il penultimo atto e si piazza sin da subito tra i migliori sedici atleti. L’azzurro nella quarta batteria detta legge e vince in 34.867, con il 39enne ...