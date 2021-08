Bordoni (Lega): “Solidarietà ai lavoratori Farmacap” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Solidarietà ai lavoratori Farmacap. Il M5S sembra preferire l’induzione al fallimento delle farmacie comunali piuttosto che puntare al loro concreto rilancio.” Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni al Comune di Roma “Dalla Giunta un comportamento irresponsabile su servizio essenziale e in sofferenza sempre più grave. Nelle 45 farmacie comunali di Roma molti lavoratori, alcuni in attesa di reintegro, lottano per il posto di lavoro a causa di un piano risamento e rilancio finanziario atteso da troppi anni in Farmacap – ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021) “ai. Il M5S sembra preferire l’induzione al fallimento delle farmacie comunali piuttosto che puntare al loro concreto rilancio.” Così il consigliere capitolino dellaDavidecandidato alle prossime elezioni al Comune di Roma “Dalla Giunta un comportamento irresponsabile su servizio essenziale e in sofferenza sempre più grave. Nelle 45 farmacie comunali di Roma molti, alcuni in attesa di reintegro, lottano per il posto di lavoro a causa di un piano risamento e rilancio finanziario atteso da troppi anni in– ...

Advertising

Bordoni_Roma : Che ci vuol fare Raggi con le rimesse Atac? Svenderle, salvarle partecipando a un'asta per acquisire beni di cui il… - linosegna : RT @ubernograzie: Lega | Bordoni | città in ginocchio | ma per Raggi conti Ama in ordine - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - Bordoni_Roma : Portare a #Roma l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura, che gestisce finanziamenti per istruzion… - ubernograzie : Lega | Bordoni | città in ginocchio | ma per Raggi conti Ama in ordine - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - LavoroLazio_com : Incendi, Bordoni (Lega): 'Roghi sono ferite inferte a nostro territorio' “Un rapido intervento dei Vigili del Fu... -