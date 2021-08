Ana Fidelia Quirot | la cubana che sopravvisse alle fiamme e tornò ad essere la mezzofondista più forte del mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Ci sono voluti anni per dimenticare quell’odore. Tornava a tormentarla spesso. Soprattutto di notte. Si infilava su lungo le sue narici e scendeva giù nello stomaco. Fino a contorcerglielo. Fino a riempire i suoi occhi di lacrime. I giorni insipidi sono i più crudeli. Scivolano via veloci. E nascondono i pericoli nelle pieghe dell’indifferenza. Anal’ha capito il 23 gennaio 1993. Un pomeriggio come tanti. Almeno in apparenza. Ana stava preparando qualcosa da mangiare sul fornello della cucina quando la sua vita è cambiata per sempre. Prima ha sentito uno scoppio. Poi ha visto leprotendersi in avanti. Un centimetro ...