Amazon negli USA regala un buono da 10 dollari per avere i dati biometrici dei clientiHDblog it

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’iniziativa ha sollevato diversi dubbi tra gli esperti di privacy.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

DDay.it - Digital Day

Già lo scorso aprile vi avevamo riportato l'iniziativa di Amazon che, all'interno dei suoi negozi fisici negli Stati Uniti, aveva iniziato a dare la possibilità di pagare attraverso la scansione del palmo della mano. Il sistema permette di associare ai dati biometrici. Nel Regno Unito c'è qualche problema con il percorso di sviluppo di Amazon Prime Air che attualmente è sospeso per via di una serie di complessità normative.