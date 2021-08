Al via A-Road, programma di accelerazione di Growth Capital per le scale-up (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si aprono oggi le adesioni per A-Road, il programma di accelerazione d’élite di Growth Capital dedicato alle scale-up più promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A. Il programma di accelerazione e fundraising durerà sei mesi e sarà strutturato in due batch di 5 scale-up ciascuno l’anno. Le scale-up saranno supportate da Ceo di alto profilo in qualità di mentor, quali Milena Mondini, Ceo Gruppo Admiral, il Ceo di Alkemy Duccio Vitali, Marco Ariello ex Presidente di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si aprono oggi le adesioni per A-, ildid’élite didedicato alle-up più promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A. Ildie fundraising durerà sei mesi e sarà strutturato in due batch di 5-up ciascuno l’anno. Le-up saranno supportate da Ceo di alto profilo in qualità di mentor, quali Milena Mondini, Ceo Gruppo Admiral, il Ceo di Alkemy Duccio Vitali, Marco Ariello ex Presidente di ...

