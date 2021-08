Sulla riforma della giustizia rissa in Parlamento tra Leu e Iv (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il via libera arrivato nella notte alla doppia fiducia posta dal Governo, c'è il voto alla Camera e poi sarà il turno del Senato. Intanto però si accendono gli animi fra i banchi del ... Leggi su today (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il via libera arrivato nella notte alla doppia fiducia posta dal Governo, c'è il voto alla Camera e poi sarà il turno del Senato. Intanto però si accendono gli animi fra i banchi del ...

Advertising

LegaSalvini : ++ I SEI QUESITI DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA ++ 1. Riforma del CSM 2. Responsabilità diretta dei magistrati 3. E… - Ettore_Rosato : Ci aspetta una lunga serata qui a @montecitorio per i due voti di fiducia che metteranno al sicuro la riforma del p… - Agenzia_Ansa : Dopo il via libera della notte alla doppia fiducia messa dal Governo, in corso la seduta della Camera per discutere… - zazoomblog : Sulla riforma della giustizia rissa in Parlamento tra Leu e Iv - #Sulla #riforma #della #giustizia - Ealloraditelo : RT @ilfoglio_it: Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizia è da… -