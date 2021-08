Sabaf chiude semestre in forte crescita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sabaf chiude

Il Messaggero

ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 137,7 milioni, quasi raddoppiati rispetto ai 78,... Il periodocon un risultato netto di 16,7 milioni (2,4 milioni nel primo semestre 2020). 03 -...Tra i titoli del FTSE MIB , controllato progresso per Stmicroelectronics , chein salita ... Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, prepotente rialzo per, che archivia la ...(Teleborsa) - Sabaf ha chiuso il primo semestre con ricavi pari a 137,7 milioni, quasi raddoppiati rispetto ai 78,2 milioni nel primo semestre 2020 (+76%), Tutte le metriche di bilancio sono in forte.Si completa la pubblicazione dei risultati di periodo da parte delle banche, ma arrivano i conti anche di Poste, Generali e Stellantis, in ...