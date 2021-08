Riforma Giustizia, Bonafede: “Non ci sarà nessuna restaurazione” (Di martedì 3 agosto 2021) “Noi ci saremo, non ci sarà nessuna restaurazione, nessun passo indietro rispetto a quello che si è costruito nei due governi precedenti”. Così l’ex ministro M5s della Giustizia Alfonso Bonafede durante il suo intervento a Montecitorio per la dichiarazione sulla legge delega per l’efficienza del processo penale. “Dobbiamo essere leali, soprattutto ai cittadini, con onestà e Giustizia, con questo spirito e con questo orgoglio dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 stelle”. “Voglio essere chiaro. Oggi non c’è nessun trionfalismo per i risultati raggiunti: quello che viene votato non è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) “Noi ci saremo, non ci, nessun passo indietro rispetto a quello che si è costruito nei due governi precedenti”. Così l’ex ministro M5s dellaAlfonsodurante il suo intervento a Montecitorio per la dichiarazione sulla legge delega per l’efficienza del processo penale. “Dobbiamo essere leali, soprattutto ai cittadini, con onestà e, con questo spirito e con questo orgoglio dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 stelle”. “Voglio essere chiaro. Oggi non c’è nessun trionfalismo per i risultati raggiunti: quello che viene votato non è ...

