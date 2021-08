Reputation Manager CEO Cristian Nardi : la rivolta dei giornali britannici sulla web reputation online (Di martedì 3 agosto 2021) Questo mese, i giornali britannici hanno riferito che un DJ milionario azero, Mikaela Jav, e suo marito, Suleyman Javadov, erano stati costretti a incamerare 4 milioni di sterline all’Agenzia nazionale per il crimine , dopo aver ammesso che i fondi erano entrati illegalmente nel Regno Unito attraverso un complesso riciclaggio di denaro sistema noto come ” Laundromat dell’Azerbaigian “. Le immagini dello stile di vita sontuoso dei Javadov, tra cui quattro proprietà multimilionarie a Londra, correvano insieme a commenti che sottolineavano che la NCA aveva effettivamente recuperato £ 10 milioni in meno di quanto originariamente in questione. L’NCA ha ... Leggi su cityroma (Di martedì 3 agosto 2021) Questo mese, ihanno riferito che un DJ milionario azero, Mikaela Jav, e suo marito, Suleyman Javadov, erano stati costretti a incamerare 4 milioni di sterline all’Agenzia nazionale per il crimine , dopo aver ammesso che i fondi erano entrati illegalmente nel Regno Unito attraverso un complesso riciclaggio di denaro sistema noto come ” Laundromat dell’Azerbaigian “. Le immagini dello stile di vita sontuoso dei Javadov, tra cui quattro proprietà multimilionarie a Londra, correvano insieme a commenti che sottolineavano che la NCA aveva effettivamente recuperato £ 10 milioni in meno di quanto originariamente in questione. L’NCA ha ...

Advertising

ivan_xp : Reputation Manager diventa Società Benefit - - Silvia_ross : RT @ReputationMngr: ???'Reputation Manager per sua stessa costituzione nasce nel 2004 con una #mission #sociale data l’importanza e la perva… - CEIStorvergata : RT @ReputationMngr: #Covid19 e l’esplosione di #fakenews. In 7 mesi 149 mila contenuti online sui #vaccini. Il primo rapporto della Fondazi… - FedericoSarri : RT @ReputationMngr: #Covid19 e l’esplosione di #fakenews. In 7 mesi 149 mila contenuti online sui #vaccini. Il primo rapporto della Fondazi… - andbarch : RT @ReputationMngr: #Covid19 e l’esplosione di #fakenews. In 7 mesi 149 mila contenuti online sui #vaccini. Il primo rapporto della Fondazi… -