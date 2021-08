Piemonte | Nursing Up | Niente più attesa | la carenza degli infermieri si combatte solo con le assunzioni

NurseTimes : ?? Nurse Times Piemonte, Nursing Up : Niente più attesa, la carenza degli infermieri si combatte solo con le assunzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte Nursing

OssolaNews

Il Segretario regionale delUp, Claudio Delli Carri aggiunge: "Il 4 agosto avremo un incontro in assessorato con tutte le rappresentanze sindacali, auspichiamo che l'assessore sia ...Con ospedali e Asl svuotate, come affronteremo i turni estivi, ma soprattutto le emergenze dei prossimi mesi ed eventuali nuove ondate di contagi? Il Segretario regionale delUp, ...“Apprendiamo che l’Assessore regionale Icardi si sia accorto di quella preoccupante carenza di infermieri, in questo caso nell’Asl To4, che da tempo andiamo denunciando per tutte le aziende sanitarie ...Sono circa 4.100 gli operatori sanitari pubblici non vaccinati (per scelta) in tutto il Piemonte. Il direttore Carlo Picco: «Inconcepibile» ...