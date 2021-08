Matt Damon | che ha smesso di usare parole omofobiche grazie ai rimproveri della figlia

Leggi su vanityfair

(Di martedì 3 agosto 2021) Fino a qualche tempo fa Matt Damon, 50 anni, non aveva alcun problema a usare, per scherzo, parole omofobiche. Ha smesso – come ha rivelato al Sunday Times – dopo una cena in famiglia con la moglie Luciana Barroso, le loro tre figlie Isabella, 15, Gia, 13 e Stella, 10, e la ventiduenne Alexia, figlia che ha «ereditato» da una precedente relazione della consorte. Chiacchierando a tavola Matt se n’è uscito, scherzando, con la parola «fr…». Un termine che usava, senza intenti offensivi nei confronti degli omosessuali, «fin da bambino». Sua figlia (l’attore non specifica quale) si è alzata e ha lasciato il tavolo: «Le ho detto: dai è uno scherzo! Uso questa parola nel film Stuck on You!». La figlia «è andata nella sua stanza e ha scritto un bellissimo trattato su quanto quella parola sia pericolosa». Lui l’ha letto e le ha detto: «Ritiro l’insulto. Ho capito».