L’Udinese beffa Milan e Juventus | fatta per un calciatore del Lipsia

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 agosto 2021)ha messo a segno un grande colpo di mercato, come confermato da Sky Sport. I friulani, infatti, hanno chiuso per Lazar Samardzic, trequartista classe 2022 del Lispia. Sulc’era anche l’interesse di. Il giovane fantasista, però, ha preferito Udine e domani arriverà in Italia per le visite mediche di rito. Alandranno 3mln di euro e una percentuale sulla futura rivendita. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.