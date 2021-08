Grande Fratello Vip: Un Concorrente Arriva da Temptation Island! (Di martedì 3 agosto 2021) Grande Fratello Vip: aumentano i nomi dei possibili concorrenti e, a quanto pare, una scelta di Alfonso Signorini sarebbe ricaduta su un ex partecipante molto discusso di Temptation Island. Ecco di chi si tratta… Il Grande Fratello Vip si avvicina sempre di più ed Alfonso Signorini sta, ovviamente, scegliendo i suoi concorrenti. A quanto pare il cast non è ancora completo e così, con il tempo, si aggiungono nuovi nomi. Nelle ultime ore sembra che Signorini abbia scelto un Concorrente proveniente direttamente da Temptation Island, che durante la sua partecipazione al ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 3 agosto 2021)Vip: aumentano i nomi dei possibili concorrenti e, a quanto pare, una scelta di Alfonso Signorini sarebbe ricaduta su un ex partecipante molto discusso diIsland. Ecco di chi si tratta… IlVip si avvicina sempre di più ed Alfonso Signorini sta, ovviamente, scegliendo i suoi concorrenti. A quanto pare il cast non è ancora completo e così, con il tempo, si aggiungono nuovi nomi. Nelle ultime ore sembra che Signorini abbia scelto unproveniente direttamente daIsland, che durante la sua partecipazione al ...

Advertising

coppellottis : RT @coppellottis: I no #greenpass temono che il QR Code sia veicolo di informazioni sensibili che qualche malintenzionato potrebbe malaugur… - rosadineve : @orosan1 @1395Hui @renzaginesi La politica del Grande Fratello - srtmilIs : RT @saarxxx8: per me la storia del grande fratello è stata e sarà solo:Dayane Mello,Rosalinda Cannavò,Pierpaolo Pretelli,Giulia Salemi,Tomm… - Maffolo2 : @Corriere Ma porca troia Diego aveva tatuato il 'Che' bello grande...era amico amico di Fidel Castro e di Chavez...… - cosadovreifare : @TW0GHOS7S il giorno prima del mio esame di terza media, in casa c'eravamo solo io e mio fratello più grande. panic… -